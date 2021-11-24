Начальник ГИБДД Петербурга написал рапорт об увольнении

Алексей Семенов уходит с поста начальника ГИБДД Петербурга и Ленобласти. Он написал соответствующий работ на имя главы МВД.

Как сообщает «Фонтанка», в четверг в ГУ МВД по городу и области зарегистрировали рапорт начальника регионального ГИБДД, генерал-майора Алексея Семенова на имя министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцев. В документе он просит ходатайствовать перед президентом России об освобождении его от занимаемой должности.

По данным издания, решение Семенова об уходе с поста связано с его конфликтом с начальником главка Романов Плугиным. Предполагается, что Семенов не собирается насовсем уходить из МВД, а надеется перевестись в другой регион.

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