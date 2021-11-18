Мишустин уволил замминистра спорта из-за одного прогула

Мишустин уволил замминистра спорта из-за одного прогула
Мишустин подписал соответствующее распоряжение. Фото: kremlin.ru

Женщина отсутствовала на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увольнении замминистра спорта РФ Ксении Машков. Причиной стало грубое нарушение должностных обязанностей. Известно, что Машкова отсутствовала на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение служебного дня. Об этом пишет ТАСС.

«Освободить Машкову Ксению Викторовну от должности статс-секретаря — заместителя министра спорта РФ в связи с однократным грубым нарушением должностных обязанностей, предусмотренным подпунктом «а» пункта 3 части 1 статьи 37 федерального закона «О государственной гражданской службе РФ»,

— говорится в документе.

Напоминаем, что Машкова занимала свой пост с 2020 года. Она является уроженкой Тульской области, имеет юридическое образование.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что управление соцпитания Петербурга возглавила заместитель уволенного Алексея Барабанщикова.

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