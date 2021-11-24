Правительство Германии выступило за отмену виз для россиян младше 25 лет

Правительство Германии выступило за отмену виз для россиян младше 25 лет
Новый кабмин Германии выступает за создание возможностей для безвизовых поездок из России в Германию. Фото: unsplash

Новое правительство ФРГ предложило частично отменить визы для отдельных групп россиян.

Новый кабмин Германии выступает за создание возможностей для безвизовых поездок из России в Германию. Визовый режим могут отменить для особенно важных целевых групп, например для молодых людей в возрасте до 25 лет.

Об этом говорится в коалиционном договоре нового правительства, который приводит газета Die Welt. В документе прописаны основные пункты политической повестки будущего кабмина.

Также в тексте сказано, что новые власти ФРГ будут выстраивать отношения с РФ по примеру Евросоюза, не отклоняясь от курса объединения.

«Мы знаем ценность крепких и стабильных отношений и будем стремиться их сохранить (…), принимая во внимание различное восприятие угроз и сосредоточившись на общей и последовательной политике ЕС в отношении России», — указано в договоре.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Финляндии отказались снять ограничения на выдачу виз россиянам.

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