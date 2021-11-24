Правительство Германии выступило за отмену виз для россиян младше 25 лет

Новый кабмин Германии выступает за создание возможностей для безвизовых поездок из России в Германию. Фото: unsplash

Новый кабмин Германии выступает за создание возможностей для безвизовых поездок из России в Германию. Фото: unsplash

Новое правительство ФРГ предложило частично отменить визы для отдельных групп россиян.

Новый кабмин Германии выступает за создание возможностей для безвизовых поездок из России в Германию. Визовый режим могут отменить для особенно важных целевых групп, например для молодых людей в возрасте до 25 лет.

Об этом говорится в коалиционном договоре нового правительства, который приводит газета Die Welt. В документе прописаны основные пункты политической повестки будущего кабмина.

Также в тексте сказано, что новые власти ФРГ будут выстраивать отношения с РФ по примеру Евросоюза, не отклоняясь от курса объединения.

«Мы знаем ценность крепких и стабильных отношений и будем стремиться их сохранить (…), принимая во внимание различное восприятие угроз и сосредоточившись на общей и последовательной политике ЕС в отношении России», — указано в договоре.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Финляндии отказались снять ограничения на выдачу виз россиянам.