В Финляндии отказались снять ограничения на выдачу виз россиянам

В Финляндии отказались снять ограничения на выдачу виз россиянам
В Финляндии сохранят ограничения на выдачу виз россиянам. Фото: unsplash

Финское правительство пока не собирается отменять действующие правила въезда в страну, несмотря на возобновление железнодорожного сообщения с РФ.

Как сообщили в финском посольстве в Москве, возобновление ж/д сообщения и снятие ограничений на авиасообщение не меняет срок действия установленных Финляндией ограничений на посещение страны и порядок выдачи туристических виз, передает РИА Новости.

«Информации об изменении действующих ограничений на въезд пока нет», — пояснили в посольстве.

Сейчас финские визовые центры в России выдают визы для поездки в деловых целях. Также принимаются визовые заявления от тех, у кого есть многократная шенгенская виза с истекшим сроком действия, выданная Финляндией минимум на два года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россия и Финляндия возобновят железнодорожное сообщение. Ожидается, что на поезде в соседнюю страну можно будет уехать с 12 декабря.

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