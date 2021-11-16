Россия и Финляндия возобновят железнодорожное сообщение

Россия и Финляндия возобновят железнодорожное сообщение
Ограничения продлены до 28 ноября. Фото: unsplash

Ожидается, что на поезде в соседнюю страну можно будет уехать с 12 декабря.

Россия и Финляндия договорились о возобновлении железнодорожного сообщения с 12 декабря. Поезда будут ездить дважды в сутки по маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, пишет ТАСС сегодня, 16 ноября.

Отмечается, что поездки будут возможны только с учетом соблюдениям всех санитарно-эпидемиологических требований. Напоминаем, что поездки в Финляндию разрешены только для некоторых категорий граждан – например, тем, у кого там живут родственники и владельцам недвижимости.

Полностью границы Финляндия открывать не спешит.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Финляндия продлила ограничения на границе с Россией до 28 ноября. В первую очередь запрет на пересечение границы касается туристов. Сейчас в Суоми могут приехать лишь члены семьи граждан и постоянно проживающие в стране, дипломаты, держатели служебного паспорта и командировочного удостоверения, имеющие вид на жительство, студенты финских университетов и в ряде других экстренных случаев.

новости СПб поезд финляндия


 

Новости партнеров
Депутат показала цены на питание в буфете Госдумы на видео
Депутат показала цены на питание в буфете Госдумы на видео
Как будут проверяться QR-коды в общественном транспорте
Как будут проверяться QR-коды в общественном транспорте
В Петербурге и Ленобласти за сутки пропало семь детей
В Петербурге и Ленобласти за сутки пропало семь детей
Роспотребнадзор предупредил петербургских пенсионеров о санкциях за отказ вакцинироваться от COVID-19
Роспотребнадзор предупредил петербургских пенсионеров о санкциях за отказ вакцинироваться от COVID-19
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россия и Финляндия возобновят железнодорожное сообщение
На таможне Петербурга задержали фуру, где в трансформаторах пытались ...
Сроки действия QR-кодов для переболевших после прививки сократили до полугода
В Шушарах 22-летний парень пытался угнать каршеринговый автомобиль
Петербуржцам напомнили об опасности телефона во время пандемии
В Петербурге полиция изъяла у карела более 2 кг наркотиков
В Петербурге за сутки от коронавируса скончались 78 человек
В Петербург запретили ввозить клементины из Марокко