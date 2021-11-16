Россия и Финляндия возобновят железнодорожное сообщение

Ожидается, что на поезде в соседнюю страну можно будет уехать с 12 декабря.

Россия и Финляндия договорились о возобновлении железнодорожного сообщения с 12 декабря. Поезда будут ездить дважды в сутки по маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, пишет ТАСС сегодня, 16 ноября.

Отмечается, что поездки будут возможны только с учетом соблюдениям всех санитарно-эпидемиологических требований. Напоминаем, что поездки в Финляндию разрешены только для некоторых категорий граждан – например, тем, у кого там живут родственники и владельцам недвижимости.

Полностью границы Финляндия открывать не спешит.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Финляндия продлила ограничения на границе с Россией до 28 ноября. В первую очередь запрет на пересечение границы касается туристов. Сейчас в Суоми могут приехать лишь члены семьи граждан и постоянно проживающие в стране, дипломаты, держатели служебного паспорта и командировочного удостоверения, имеющие вид на жительство, студенты финских университетов и в ряде других экстренных случаев.