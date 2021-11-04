Финляндия продлила ограничения на границе с Россией до 28 ноября

Финляндия продлила ограничения на границе с Россией до 28 ноября
Ограничения продлены до 28 ноября. Фото: unsplash

Финское правительство решило продлить до конца ноября ограничения на границах для некоторых стран, в том числе для России.

Как сообщили в пресс-службе правительства Финляндии, достигнутые показатели по вакцинации все еще недостаточны, и опасность перегрузки системы здравоохранения сохраняется. В связи с этим кабмин продлил ограничения до 28 ноября. Ранее меры действовали до 7 ноября.

В первую очередь запрет на пересечение границы касается туристов. Сейчас в Суоми могут приехать лишь члены семьи граждан и постоянно проживающие в стране, дипломаты, держатели служебного паспорта и командировочного удостоверения, имеющие вид на жительство, студенты финских университетов и в ряде других экстренных случаев.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на границе с Финляндией образовалась пробка из желающих уехать.

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