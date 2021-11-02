На границе с Финляндией образовалась пробка из желающих уехать

В очереди стоят легковушку, грузовые машины и автобусы.

На границе России с Финляндией наблюдается небывалый ажиотаж. Кажется, локдаун стал для многих поводом для путешествий.

Известно, что больше всего автомобилей наблюдается в пункте Валлимаа. Своей очереди ожидают около 50 легковушек, 85 грузовых автомобилей и два автобуса. Также ажиотаж есть в Торфяновке и «Брусничное». В некоторых погранпунктах время ожидания для легковушек составляет полчаса, а для грузовых – около восьми часов.

Известно также, что машины активно едут не только из России, но и из Финляндии. Напоминаем, что в страну могут попасть далеко не все в связи с ограничениями из-за пандемии. Уехать в Финляндию можно, если есть на то основания, а также сделана прививка от коронавируса препаратом, одобренным Европейским агентством лекарственных средств (EMA) или Всемирной организации здравоохранения. Российские вакцины пока что отсутствуют в их реестрах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Финляндия открыла пограничный пункт «Вайниккала» на финско-российской границе.