Финляндия открыла пограничный пункт «Вайниккала» на финско-российской границе

Финляндия открыла пограничный пункт «Вайниккала» на границе страны и России для пассажирского ж/д сообщения.

До пандемии колвида через него из столицы Финляндии в Северную столицу курировали скоростные поезда «Аллегро», а из Хельсинки в Москву — поезда «Лев Толстой». Ограничения на въезд на других пограничных пунктах были продлены. Об этом сообщают в МИДе Финляндии.

Ж/д сообщение между Россией и Финляндией прекратили весной 2020 года. В конце января этого года оно возобновилось, но попасть в Финляндию могут далеко не все.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Финляндии ввели двойное тестирование на коронавирус для въезжающих в страну. Если у туриста нет справки о вакцинации, он должен сделать тест до поездки, а второй — уже по прибытии. При въезде в страну иностранный гражданин должен предъявить справку о перенесенном заболевании в течении последних шести месяцев, либо справку о полной вакцинации.