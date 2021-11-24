В Невском районе более 80 домов остались без отопления

Плановые работы ГУП «ТЭК» оставили без отопления более 80 домов в Невском районе Петербурга, в том числе детские сады и больницы.

В пресс-службе предприятия сообщили, что работы на теплосетях согласованы с администрацией Невского района и комитетом по энергетике. Специалисты подключают торговый комплекс «Искра» на Искровском проспекте к системе теплоснабжения.

С 9:30 началась врезка временного трубопровода, из-за чего в 81 доме отключили отопление и горячую воду. Среди них 69 жилых домов, семь детских учреждений, три больницы и два учебных заведения. Об этом пишет «Фонтанка».

Как уточнили в «ТЭК», сварочные работы уже завершены, сейчас идут изоляционные. Отопление и горячую воду вернут раньше срока — к 23:00. Изначально планировалось, что местные жители будут сидеть без тепла до 3:00.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что реконструкцию теплосетей в Сосновой Поляне завершат на три месяца раньше.