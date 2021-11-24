В Пулково вечером задержали самолет до Нур-Султана и Москвы

В Пулково задержали два рейса. Фото: pexels.com

В Пулково задержали два рейса. Фото: pexels.com

В среду, 24 ноября, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются рейсы. Всего с вылетом опаздывают два самолета.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Нур-Султан и Москвы. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым вылетом задерживается рейс до Москвы. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 14:00, однако вылет сдвинули на 20:10.

Далее с опозданием вылетит рейс до Нур-Султана. Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 20:25, при этом самолет полетит лишь в 20:45.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в оскорблении полицейского в Пулково обвиняется чемпионка Европы по плаванию.