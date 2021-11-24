Отказавшихся прививаться сотрудников МГУ отстранили от работы со студентами

Отказавшихся прививаться сотрудников МГУ отстранили от работы со студентами
МГУ. Фото: скриншот Instagram

Те сотрудники Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, которые не желают делать прививку от коронавируса, были отстранены от работы со студентами.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова ректора университета Виктора Садовничего.

Он добавил, что из 20 тысяч сотрудников порядка 800 человек, что составляет 4-4,5%, не сделали укол от коронавируса. По его мнению, плохо сложилась ситуация на трех факультетах.

«Мы знаем, у кого есть противопоказания, знаем, кто вакцинировался, ревакцинировался, знаем, кто просто идеологический противник. Я издал приказ, прошу таких людей отстранить от контактов со студентами. На первый раз. А дальше будем думать», — добавил Виктор Садовничий.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что студенты СПБГУ стали чаще делать прививки от коронавируса. По последним данным, вакцинировались 26,4% учащихся.

вакцинация коронавирус мгу отстранение от работы


 

Новости партнеров
Можно увидеть только в кино или в Петербурге: что известно о муринском людоеде, потерявшем труп в ДТП
Можно увидеть только в кино или в Петербурге: что известно о муринском людоеде, потерявшем труп в ДТП
Гречка оказалась полезной против «плохого» холестерина
Гречка оказалась полезной против «плохого» холестерина
В больницы Петербурга попадают около 20% вакцинированных от COVID-19
В больницы Петербурга попадают около 20% вакцинированных от COVID-19
Беглов предложил продлить запрет на публичные слушания по градостроительным вопросам до конца 2022 года
Беглов предложил продлить запрет на публичные слушания по градостроительным вопросам до конца 2022 года
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Отказавшихся прививаться сотрудников МГУ отстранили от работы со студентами
Гинцбург: побочных эффектов от назальной вакцины от ковида не нашли
В «трешке» на улице Лени Голикова случился пожар
Минпросвещения предложило закрыть пляжи детских лагерей от чужих
Умер актер, сыгравший в «Гардемаринах» и «12 стульях» ...
Бьют рекорды: стоимость жилья бизнес-класса выросла на 40%
Жителей Ленобласти предупредили о гололедице
Главврач боткинской больницы предложил антипрививочникам посетить морг