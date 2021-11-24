Отказавшихся прививаться сотрудников МГУ отстранили от работы со студентами

Те сотрудники Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, которые не желают делать прививку от коронавируса, были отстранены от работы со студентами.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова ректора университета Виктора Садовничего.

Он добавил, что из 20 тысяч сотрудников порядка 800 человек, что составляет 4-4,5%, не сделали укол от коронавируса. По его мнению, плохо сложилась ситуация на трех факультетах.

«Мы знаем, у кого есть противопоказания, знаем, кто вакцинировался, ревакцинировался, знаем, кто просто идеологический противник. Я издал приказ, прошу таких людей отстранить от контактов со студентами. На первый раз. А дальше будем думать», — добавил Виктор Садовничий.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что студенты СПБГУ стали чаще делать прививки от коронавируса. По последним данным, вакцинировались 26,4% учащихся.