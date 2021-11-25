Эксперт объяснил рост цен на икру в России большим спросом

Икру из России в том числе покупает Япония – главный икорный рынок.

В России в последнее время стремительно растут цены на икру. Во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственнных предприятий и экспортеров (ВАРПЭ) в разговоре с РБК пояснили, что тому причиной – большой спрос со стороны Японии, где наблюдается дефицит сырья.

Известно, что страна активно добывает лососевых и импортирует их. Прошлогодняя путина была неудачной, в связи с чем запасы переработанной икры в японских хранилищах снизились.

Также на стоимость икры в России, по его словам, повлиял дефицит рефриджераторных контейнеров, который привел к дорожанию перевозок. Несмотря на все это, эксперты полагают, что в ближайшее время цены стабилизируются.

Напоминаем, что в октябре килограмм икры в России в среднем стоит более пяти тысяч рублей. Это значит, что он подорожала в 7,4 раза за последние 20 лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что средняя стоимость лососевой икры в России впервые превысила отметку в 5 тысяч рублей за кг.