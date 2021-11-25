Эксперт объяснил рост цен на икру в России большим спросом

Эксперт объяснил рост цен на икру в России большим спросом
Есть несколько причин подорожания икры. Фото: Pixabay

Икру из России в том числе покупает Япония – главный икорный рынок.

В России в последнее время стремительно растут цены на икру. Во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственнных предприятий и экспортеров (ВАРПЭ) в разговоре с РБК пояснили, что тому причиной – большой спрос со стороны Японии, где наблюдается дефицит сырья.

Известно, что страна активно добывает лососевых и импортирует их. Прошлогодняя путина была неудачной, в связи с чем запасы переработанной икры в японских хранилищах снизились.

Также на стоимость икры в России, по его словам, повлиял дефицит рефриджераторных контейнеров, который привел к дорожанию перевозок. Несмотря на все это, эксперты полагают, что в ближайшее время цены стабилизируются.

Напоминаем, что в октябре килограмм икры в России в среднем стоит более пяти тысяч рублей. Это значит, что он подорожала в 7,4 раза за последние 20 лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что средняя стоимость лососевой икры в России впервые превысила отметку в 5 тысяч рублей за кг.

дефицит икра япония


 

Новости партнеров
Беглов предложил продлить запрет на публичные слушания по градостроительным вопросам до конца 2022 года
Беглов предложил продлить запрет на публичные слушания по градостроительным вопросам до конца 2022 года
Доктор Мясников назвал препарат, убивающий щитовидную железу
Доктор Мясников назвал препарат, убивающий щитовидную железу
Уголовное дело, версия полиции и подробности от отца: что известно о жестоко задержанной школьнице 19 ноября
Уголовное дело, версия полиции и подробности от отца: что известно о жестоко задержанной школьнице 19 ноября
Можно увидеть только в кино или в Петербурге: что известно о муринском людоеде, потерявшем труп в ДТП
Можно увидеть только в кино или в Петербурге: что известно о муринском людоеде, потерявшем труп в ДТП
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Эксперт объяснил рост цен на икру в России большим спросом
Российские рестораторы заявили о повышении цен до 15% в 2022 году
Правительство Петербурга планирует потратить на веломаршрут вдоль Финского 11 млн
В Петербурге презентовали фильм «Путешествие из Ленинграда в ...
В Роспотребнадзоре считают сомнительной информацию о самоликвидации дельта-штамма
Доброе утро в Петербурге с дождем, сильным ветром и снегом
Университет Хопкинса: на утро 25 ноября по всему миру COVID-19 заболело ...
В 2022 году колледжи Петербурга дополнительно получат около 2 тысяч ...