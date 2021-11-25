В Ленобласти суд признал незаконными действия депутатов, пытавшихся порулить районным бюджетом

В Ленобласти суд признал незаконными действия депутатов, пытавшихся порулить районным бюджетом
Суд признал решение депутатов недействительным. Фото: pixabay

Решение Совета депутатов Волховского муниципального района признали недействительным.

В Ленинградской области удовлетворили иск администрации Волховского района о признании недействительным решение Совета депутатов Волховского муниципального района от 2 августа 2021 года. Депутаты пытались перераспределить по поселениям средства, которые были выделены на благоустройство Привокзальной площади. Речь идет о 48 миллионах рублей, на которые в том числе должны были установить стелу в честь присвоения Волхову статуса города воинской доблести, пишет Online47.

Решение Совета депутатов признали нарушающим действующее законодательство и отменили. Прокуратура также согласилась, что свои действия депутаты должны были согласовать с администрацией района. Также отмечается, что их документ не проходил антикоррупционную экспертизу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что депутаты ЗакСа поддержали поправку бюджета на 2022 год.

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