Петербургский врач рассказал, как правильно лечить грипп

В этом сезоне ожидается всплеск респираторных заболеваний. Фото: unsplash

В этом сезоне ожидается всплеск респираторных заболеваний. Фото: unsplash

В первую очередь стоит перестать без причины пить антибиотики – они при гриппе бесполезны.

Главный врач СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №3» Наталья Чубарова в преддверии холодов и сезона гриппа рассказала, как лечить болезнь, а чего лучше не делать. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Специалист отметила, что грипп выдает недомогание, слабость, головная боль, першение в горле и сухой кашель. Температура в первые дни может не подниматься, на через несколько суток обязательно будет расти вверх.

Принимать жаропонижающие стоит только при температуре 38,5 и выше, рассказывает врач. Чтобы улучшить состояние, важно пить теплую воду.

Нельзя при гриппе принимать антибиотики, так как они бесполезны.

«Они воздействуют только на бактерии, а лечить вирусные заболевания должны препараты, на которых написано «для профилактики и лечения вирусных инфекций»,

– рассказала врач.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что симптомы COVID все больше стали напоминать ОРВИ и грипп.