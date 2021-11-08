Роспотребнадзор: симптомы COVID все больше стали напоминать ОРВИ и грипп

Роспотребнадзор: симптомы COVID все больше стали напоминать ОРВИ и грипп
Вирус может размножаться в кишечнике даже после победы над заболеванием. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Симптомы коронавируса все сильнее стали напоминать симптомы ОРВИ и гриппа. Об этом заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, большая часть пациентов наблюдают у себя насморк и боли в горле. Потеря обоняния и вкуса наоборот отошли на второй план.

Как сообщили «РИА Новости», доктор медицинских наук отметила, что примерно у трети больных при коронавирусе также встречается расстройство ЖКТ, включая диарею. Пи этом вирус может размножаться в кишечнике даже после выздоровления.

Напомним, в России за минувшие сутки коронавирус выявили у 39 400 человек. К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 1 190 случаях, за все время пандемии скончались 248 004 пациента с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что помидоры способны дополнительно укрепить иммунитет в сезон простуд и роста заболеваемости COVID-19. Лучше всего выбирать южные помидоры, имеющие насыщенный цвет и аромат.

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