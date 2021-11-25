После скандальных видео с пытками уволен глава ФСИН Александр Калашников

Калашников занимал пост с 2019 года. Фото: ФСИН

Калашников занимал пост с 2019 года. Фото: ФСИН

Соответствующий указ издал президент России.

Глава ФСИН Александр Калашников сегодня, 25 ноября, был отправлен в отставку указом президента России Владимира Путина. Соответствующий документ опубликовали на сайте Кремля.

Причины, по которым Калашников покинул свою должность, не указаны. Напоминаем, что в октябре 2021 года глава ФСИН подвергся критике из-за опубликованных в Сети пыток и изнасилований в российских колониях.

По предварительным данным, жестокие видео хранились в секретных архивах ФСИН и ФСБ. В роликах указывалось, что действия происходили в том числе в саратовской туберкулезной больнице ФСИН № 1, белгородской ИК № 4 и камчатской ИК № 6.

Вслед за этим последовала череда увольнений.

На данный момент известно, что новым главой ФСИН стал экс-замминистра внутренних дел Аркадий Гостев.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кремле отреагировали на очередное видео с пытками в саратовской колонии.