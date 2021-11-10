В Кремле отреагировали на очередное видео с пытками в саратовской колонии

В Кремле отреагировали на очередное видео с пытками в саратовской колонии
В колонии издевались над заключенными. Фото: pixabay.com

Песков заявил, что проводятся соответствующие проверки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал новое видео с пытками в саратовской колонии. Он заверил, что записи будут изучены, в том числе свежие факты. Об этом сегодня, 10 ноября, пишет РИА Новости.

Представитель Кремля пояснил, что проверки только-только начались, так что говорить о каких-то результатах рано. Он также заверил, что Путин в курсе происходящего, но не следит за каждым отдельным эпизодом, так как этим должны заниматься конкретные люди, проводящие проверки.

Напоминаем, что в Сети обсуждают видео, на которых применяется насилии в отношении осужденных. На кадрах запечатлены истязания, пытки, унижения. Источники уверяют, что все это происходит в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области. СК возбудил ряд дел — о сексуальном насилии и превышении полномочий.

В обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники правоохранительных органов. Сегодня появилось новое шокирующее видео, которое также привлекло внимание СК РФ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании 17-летней воспитанницы детдома.

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