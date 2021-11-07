В Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании 17-летней воспитанницы детдома

Молодой мигрант угрожал девушке ножом.
В Санкт-Петербурге сегодня, 7 ноября, стало известно об изнасиловании 17-летней воспитанницы детского дома. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
Инцидент произошел 5 ноября в квартире на проспекте Культуры. Там 18-летний мигрант, угрожая девушке ножом, изнасиловал ее. После случившегося девушка рассказала обо всем воспитателю, а та обратилась в полицию.
Подозреваемого задержали по горячим следам в доме, где все произошло. Уголовное дело уже возбуждено, обстоятельства инцидента выясняются.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что из детдома в Петербурге пропала воспитанница.