В Петербурге незаконны пытались провезти 3D-принтер для печати человеческих органов

Документов при оборудовании не было, поэтому его не разрешили доставить получателю.

В Санкт-Петербург из Финляндии пытались провезти 3D-принтер для печати человеческих органов. Оборудование отослали без документов, поэтому в Россию оно так и не попадет. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Известно, что оборудование обнаружили во время проверки экспресс-грузов из Финляндии. 3D-принтер стоит около 25 тысяч долларов. При нем не было никаких документов, поэтому получатель так не дождется свой груз.

По факту незаконной попытки ввоза 3D-принтера решается вопрос о возбуждении административного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербург пытались провезти экспресс-тесты для животных без документов.