В Петербурге незаконны пытались провезти 3D-принтер для печати человеческих органов

В Петербурге незаконны пытались провезти 3D-принтер для печати человеческих органов
Принтер не смогли провезти в Петербург. Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

Документов при оборудовании не было, поэтому его не разрешили доставить получателю.

В Санкт-Петербург из Финляндии пытались провезти 3D-принтер для печати человеческих органов. Оборудование отослали без документов, поэтому в Россию оно так и не попадет. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Известно, что оборудование обнаружили во время проверки экспресс-грузов из Финляндии. 3D-принтер стоит около 25 тысяч долларов. При нем не было никаких документов, поэтому получатель так не дождется свой груз.

По факту незаконной попытки ввоза 3D-принтера решается вопрос о возбуждении административного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербург пытались провезти экспресс-тесты для животных без документов.

3d-принтер новости СПб оборудование таможенники


 

Новости партнеров
В реанимации ни одного вакцинированного: врачи Городской Покровской больницы рассказали, с чем им приходится сталкиваться
В реанимации ни одного вакцинированного: врачи Городской Покровской больницы рассказали, с чем им приходится сталкиваться
Доктор Мясников назвал препарат, убивающий щитовидную железу
Доктор Мясников назвал препарат, убивающий щитовидную железу
Ревакцинация раз в полгода: инфекционист оценил влияние
Ревакцинация раз в полгода: инфекционист оценил влияние "Спутника" на организм
Пенсионеры могут получить выплату от 5 до 15 тысяч рублей к Новому году
Пенсионеры могут получить выплату от 5 до 15 тысяч рублей к Новому году
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге незаконны пытались провезти 3D-принтер для печати человеческих ...
В Ленобласти в пятницу выпадет мокрый снег с дождем
В пятницу в Петербурге прогнозируется мокрый снег и до +3 градусов
После скандальных видео с пытками уволен глава ФСИН Александр Калашников
Комздрав Петербурга сообщил о спаде четвертой волны коронавируса
Петербургский врач рассказал, как правильно лечить грипп
Петербургские коммунальщики уничтожили граффити с изображением Федора ...
В Петербурге бизнес в основном выступает «за» введение QR-кодов