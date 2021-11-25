«Попытка бросить вызов лидеру»: Жителям КНДР запретили носить кожаные пальто

«Попытка бросить вызов лидеру»: Жителям КНДР запретили носить кожаные пальто
В КНДР нельзя носить кожаные пальто. Фото: pixabay.com

Теперь кожаные пальто может надевать только глава государства Ким Чен Ын.

Власти КНДР запретили населению носить кожаные пальто, которые так любит глава государства Ким Чен Ын. Все дело в том, что пальто на любых других людях можно расценить как попытку подорвать авторитет лидера нации. Об этом сегодня, 25 ноября, пишет Daily Mail.

«[Полиция] заявляет, что ношение одежды, похожей на одежду верховного лидера, — это «попытка бросить вызов авторитету высшего достоинства»,

— сообщают источники.

Известно, что Ким Чен Ын впервые надел кожаное пальто в 2019 году. После этого данный вид одежды стал очень популярен среди элиты. Затем тренд дошел и до простых людей, которые чаще всего из-за отсутствия финансовых возможностей носили подделки. Это, уверены власти, способно сказаться на авторитете Ким Чен Ына.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что КНДР сообщила о проведении испытаний новой гиперзвуковой ракеты.

ким чен ын кндр пальто


 

Новости партнеров
Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев разводится с женой
Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев разводится с женой
Уголовное дело, версия полиции и подробности от отца: что известно о жестоко задержанной школьнице 19 ноября
Уголовное дело, версия полиции и подробности от отца: что известно о жестоко задержанной школьнице 19 ноября
Массовая авария на Мгинском путепроводе
Массовая авария на Мгинском путепроводе
Беглов предложил продлить запрет на публичные слушания по градостроительным вопросам до конца 2022 года
Беглов предложил продлить запрет на публичные слушания по градостроительным вопросам до конца 2022 года
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Попытка бросить вызов лидеру»: Жителям КНДР запретили носить кожаные пальто
В аэропорту Пулково 25 ноября задержали два самолета
Беглов отдал управление Петербургом программе «дворник-шеринг»
В Петербург не пропустили 24,2 тонны турецких сибаса и дорадо
Помощнику Курпатова, обвиняемому в мошенничестве, продлили арест
Петербургский ЗакС рассмотрит федеральный законопроект о QR-кодах
Российские врачи спасли малыша со 100-процентным поражением легких
Привитые петербуржцы в десять раз реже заболевают COVID-19