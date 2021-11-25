«Попытка бросить вызов лидеру»: Жителям КНДР запретили носить кожаные пальто

Теперь кожаные пальто может надевать только глава государства Ким Чен Ын.
Власти КНДР запретили населению носить кожаные пальто, которые так любит глава государства Ким Чен Ын. Все дело в том, что пальто на любых других людях можно расценить как попытку подорвать авторитет лидера нации. Об этом сегодня, 25 ноября, пишет Daily Mail.
«[Полиция] заявляет, что ношение одежды, похожей на одежду верховного лидера, — это «попытка бросить вызов авторитету высшего достоинства»,
— сообщают источники.
Известно, что Ким Чен Ын впервые надел кожаное пальто в 2019 году. После этого данный вид одежды стал очень популярен среди элиты. Затем тренд дошел и до простых людей, которые чаще всего из-за отсутствия финансовых возможностей носили подделки. Это, уверены власти, способно сказаться на авторитете Ким Чен Ына.
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