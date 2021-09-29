КНДР сообщила о проведении испытаний новой гиперзвуковой ракеты

Академия оборонных наук Северной Кореи провела успешные испытания новой гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8».

Накануне в Объединенном комитете начальников штабов Южной Корее заявили, что в КНДР запустили неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Сегодня в госагенстве ЦТАК подтвердили, что Северная Корея в рамках испытаний запустила гиперзвуковую ракету «Хвасон-8». Испытания прошли в провинции Чагандо.

Отмечается, что испытания прошли успешно, специалисты протестировали технические показатели ракеты. Был проверен навигационный контроль разработки, маневренность и аэродинамические показатели установленной на ракете боеголовки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россия остановила проектирование ракеты для полетов на Луну.