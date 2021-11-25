В аэропорту Пулково 25 ноября задержали два самолета

В аэропорту Пулково 25 ноября задержали два самолета
В Пулково задерживаются рейсы. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сегодня, 25 ноября, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются два авиарейса.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Москвы. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» до Москвы. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 16:00, однако время вылета сдвинули до 16:45.

Кроме того, из Северной столицы с задержкой вылетит рейс другой до российской столицы, который обслуживают те же «Уральские авиалинии». Вылет был назначен на 17:30, но его отложили до 17:50.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на красной ветке метро Петербурга произошел сбой движения из-за падения человека на пути.

задержка рейсов новости СПб пулково


 

Новости партнеров
Уголовное дело, версия полиции и подробности от отца: что известно о жестоко задержанной школьнице 19 ноября
Уголовное дело, версия полиции и подробности от отца: что известно о жестоко задержанной школьнице 19 ноября
Беглов предложил продлить запрет на публичные слушания по градостроительным вопросам до конца 2022 года
Беглов предложил продлить запрет на публичные слушания по градостроительным вопросам до конца 2022 года
Доктор Мясников назвал препарат, убивающий щитовидную железу
Доктор Мясников назвал препарат, убивающий щитовидную железу
Ревакцинация раз в полгода: инфекционист оценил влияние
Ревакцинация раз в полгода: инфекционист оценил влияние "Спутника" на организм
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Попытка бросить вызов лидеру»: Жителям КНДР запретили носить кожаные пальто
В аэропорту Пулково 25 ноября задержали два самолета
Беглов отдал управление Петербургом программе «дворник-шеринг»
В Петербург не пропустили 24,2 тонны турецких сибаса и дорадо
Помощнику Курпатова, обвиняемому в мошенничестве, продлили арест
Петербургский ЗакС рассмотрит федеральный законопроект о QR-кодах
Российские врачи спасли малыша со 100-процентным поражением легких
Привитые петербуржцы в десять раз реже заболевают COVID-19