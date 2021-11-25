В аэропорту Пулково 25 ноября задержали два самолета

Сегодня, 25 ноября, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются два авиарейса.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Москвы. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» до Москвы. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 16:00, однако время вылета сдвинули до 16:45.

Кроме того, из Северной столицы с задержкой вылетит рейс другой до российской столицы, который обслуживают те же «Уральские авиалинии». Вылет был назначен на 17:30, но его отложили до 17:50.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на красной ветке метро Петербурга произошел сбой движения из-за падения человека на пути.