На красной ветке метро Петербурга произошел сбой движения из-за падения человека на пути

Утром 25 ноября около 10:40 в петербургском метрополитене на красной ветке человек упал на пути, в результате чего образовалась небольшая задержка поездов.

В четверг, 25 ноября на станции «Автово» человек упал на пути. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ГУП «Петербургский метрополитен». В результате в работе поездов произошел сбой. который был замечен пассажирами.

В пресс-службе уверяют, что перерыв в привычном движении составил всего две минуты. Поезда начали ходить в обычном режиме в 10:48.

Петербуржцы жаловались на сбои движения между станциями «Нарвская» и «Проспект Ветеранов». Незадолго до информации об упавшем на пути человеке в пресс-службе отмечали, что проблема с движением была из-за технического сбоя.

Сейчас движение восстановлено.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что из метрополитена Санкт-Петербурга могут убрать всю рекламу, потому что она стала не так эффективна, как раньше.