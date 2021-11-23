Из петербургского метро могут убрать всю рекламу

Из петербургского метро могут убрать всю рекламу
Из петербургского метро могут убрать всю рекламу. Фото: Gazeta.SPb

Из метрополитена Санкт-Петербурга могут убрать всю рекламу.

Власти Петербурга задумались о том, чтобы убрать из метро всю рекламу. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу комитета по транспорту.

По словам председателя комитета по транспорту Кирилла Полякова, реклама в петербургском метро может вовсе исчезнуть по причине не эффективности такого метода: петербуржцы попросту не замечают рекламных баннеров. Также решение связано с безопасностью перевозок, уточнил председатель.

На сегодняшний день вопрос обсуждается комитетом по транспорту и комитетом по информатизации.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в метрополитене Санкт-Петербурга в 2022 году заменят половину турникетов с целью установки нового оборудования, которое сможет принимать все виды оплаты. Установкой турникетов займется комитет по транспорту и метрополитен.

Городской комитет по транспорту кирилл поляков метрополитен новости СПб реклама


 

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