В петербургском метро произведут замену турникетов

В петербургском метро произведут замену турникетов
В петербургском метро произведут замену турникетов. Фото: Baltphoto

В метрополитене Северной столицы заменят половину турникетов с целью установки нового оборудования. которое сможет принимать все виды оплаты.

В 2022 году планируют заменить 50% турникетов в петербургском метрополитене. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков «Невским новостям».

Новое оборудование, которое планируют установить в метро Петербурга в 2022 году, сможет принимать все виды оплаты. Установкой турникетов займется комитет по транспорту и метрополитен.

«Всего на замену турникетов в 2022 году планируется потратить 130 миллионов рублей, не меньше 50 процентов турникетов будут заменены», — отметил Поляков.

В настоящее время на большинстве станций петербургского метрополитена оплатить проезд с помощью Единой карты петербуржца и банковской карты системы «Мир» можно, но только при проходе через первый и последний турникет.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что власти Петербурга пока не планируют вводить QR-коды в общественный транспорт города.

Городской комитет по транспорту ГУП "Петербургский метрополитен" кирилл поляков ленобласть новости СПб


 

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