Внедрение QR-кодов в общественном транспорте Петербурга пока не обсуждается

Внедрение QR-кодов в общественном транспорте Петербурга пока не обсуждается. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Внедрение QR-кодов в общественном транспорте Петербурга пока не обсуждается. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Власти Санкт-Петербурга пока не планируют вводить QR-коды в общественном транспорте.

По словам главы комитета по транспорту Кирилла Полякова, вводить QR-коды в общественном транспорте Петербурга пока не планируют. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

«На сегодня обсуждение такой меры в правительстве Санкт-Петербурга не идёт. Дальше всё будет зависеть от эпидемиологической обстановки и желания населения вакцинироваться», — отметил Поляков.

Также глава комитета по транспорту заявил, что власти смотрят за тем, как развиваются события в Татарстане, где с 22 ноября проехать в общественном транспорте можно только при наличии QR-кода. В первый день в Казани к проезду не были допущены более 1,5 тыс. человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что из-за введения QR-кодов петербуржцы стали меньше ходить в музеи, но несмотря на это, власти считают введение подобной меры своевременной.