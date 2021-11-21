Петербуржцы стали меньше ходить в театры из-за QR-кодов

Однако введение QR-кодов считают своевременной мерой.

Посетителей Мариинского театра стало на треть меньше, это связано с введением QR-кодов. Отметим, что за 19 дней октября учреждение посетили 58,3 тыс человек, а за аналогичный период ноября лишь 36,1 тыс, сообщает 78.ru.

Однако на посещаемости Театра Европы QR-коды никак не сказались. В октябре зрителями были 6 257 человек, а в ноябре 5 962.

А вот в Александринском театре введение QR-кодов считают своевременной мерой. Естественно, что это отразилось на продажах билетов, однако сильного сокращения числа посетителей в театре не заметили.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что театр «Буфф» в Петербурге вернулся к работе. Некоторое время назад в театре обнаружили нарушения антиковидных мер.