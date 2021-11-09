Театр «Буфф» в Петербурге вернулся к работе

Некоторое время назад в театре обнаружили нарушения антиковидных мер.

На Основной сцене состоится музыкальная комедия «Ландыш серебристый». Ее поставит Мария Немировская. Об этом пишут на странице учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

3 ноября деятельность «Буффа» пришлось остановить. В театре выявили большое количество нарушений, связанных с коронавирусом. Поэтому комитет по культуре Петербурга направил документы на отзыв QR-кода у организации. Так, в учреждении не мерили температуру, не принимали меры по соблюдению дистанции, не контролировали масочный режим. Помимо этого, вопреки ограничениям, в театре продолжал работать буфет.

В комитете сообщали, что вновь начать работу «Буфф» сможет после принятия всех организационных мер, направленных на соблюдение стандарта эпидемиологической безопасности и требований постановления правительства Петербурга об ограничениях в связи с новой коронавирусной инфекцией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Александринском театре отменили спектакль из-за плохого самочувствия актрисы.