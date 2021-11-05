В Александринском театре отменили спектакль из-за плохого самочувствия актрисы

В Северной столице отменили спектакль в Александринском театре из-за плохого самочувствия артистки Эры Зиганшиной.

За несколько минут до начала спектакля актрисе Эре Зиганшиной стало плохо, в результате чего пришлось отменить мероприятие. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на на пресс-службу театра.

«Актриса почувствовала себя плохо, вызвали врача, спектакль начинать не будем. Ничего криминального нет, официального диагноза пока нет», — отметили в учреждении.

Спектакль не будут переносить на новую дату. Зрителям пообещали вернуть деньги за купленные билеты.

Артистка Эра Зиганшина родилась 1 февраля 1944 года. Последние 10 лет она работала в Александринском театре. В постановке «Литургия Zero», которая была запланирована на сегодня, 5 ноября, актриса должна была исполнить роль бабушки.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что около 90% туристов, планировавших поездки в Северную столицу на выходные ко Дню народного единства, решили отменить путешествие из-за введения нерабочих дней, однако авиакомпании и гостиницы не планируют возвращать деньги приезжим.