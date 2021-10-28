Туристам не желают деньги за поездки в Петербург, отмененные из-за локдауна

Туристам не желают деньги за поездки в Петербург, отмененные из-за локдауна
Многие не смогут заселиться в гостиницы города по причине отсутствия QR-кодов. Фото: пресс-служба комитета по туризму. Фото: Pixabay.com

Порядка 90% туристов, планировавших поездки в Северную столицу на выходные ко Дня народного, решили отменить путешествие из-за введения локдауна. Об этом информирует «Московский комсомолец».

Туристы, собиравшиеся в Петербург, отменили поездку, в связи с предстоящим локдауном в городе с 30 октября по 7 ноября. Отмечается, авиакомпании и гостиницы не планируют возвращать денежные средства туристам.

По мнению руководителя комиссии по выездному туризму и директор агентства «Арт-Тревел» Марии Ушаковой, для авиаперевозчиков и части гостиничных организация, введение локдауна не является причиной полного возврата средств за турпоездку, сообщает «Фонтанка».

Многие не смогут заселиться в гостиницы по причине отсутствия QR-кодов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, Смольный предупредил об уголовной ответственности за фейковые QR-коды.

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