Власти Петербурга предупредили об уголовной ответственности за подделку QR-кодов

Статья 290 «Получение взятки» - срок заключения по ней может достигать до 12 лет. Фото: Gazeta.SPb

Статья 290 «Получение взятки» - срок заключения по ней может достигать до 12 лет. Фото: Gazeta.SPb

Ответственность предусматривают по трем статьям Уголовного кодекса, отметил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский предупредил о привлечение к уголовной ответственности за использование и распространение фейковых QR-кодов.

По его словам, подобные действия предусматривают ответственность по трем статьям Уголовного кодекса РФ. Это статья 327 «Подделка документов» с наказанием до 2 лет лишения свободы, статья 291 «Дача взятки» — до 2 лет лишения свободы и статья 290 «Получение взятки» — за нарушение которой, срок заключения может достигать до 12 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, лица, у которых есть на руках медотвод от прививки, смогут попасть в магазины только со справкой, выданной врачебной комиссии.