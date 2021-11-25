В Петербурге не будут повышать взносы на капремонт в 2022 году

В Петербурге не будут повышать взносы на капремонт в 2022 году
Ставка останется прежней и будет составлять от 11 до 12 рублей. Фото: Администрация Петербурга

Петербургские власти решили не повышать размер взносов на капитальный ремонт со следующего года.

Как сообщает «Фонтанка», городское правительство подготовило проект постановления о минимальных взносах на капремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2022 год. Согласно документу, ставка останется прежней и будет составлять от 11 до 12 рублей в зависимости от типа постройки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Беглов не может сдержать повышение взносов на капремонт в Петербурге. Взносы на капитальный ремонт в Петербурге в следующем году все-таки могут увеличить, хотя фонду капремонта дополнительно выделили 3 миллиарда рублей. Смольный должен был принять решение до 1 декабря.

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