На петербургских предприятиях от коронавируса привили 86% работников

На петербургских предприятиях от коронавируса привили 86% работников
За всю пандемию ни на одном заводе или фабрике Северной столицы не было вспышек коронавируса. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Число вакцинированных от коронавируса работников предприятий Петербурга превысило 260 тысяч.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург«, согласно постановлению Роспотребнадзора, до 15 января 2022 года в сфере промышленности должно быть вакцинировано 80% работников. Вакцинацию сотрудников организуют либо на самом предприятии, либо в районных поликлиниках

Замглавы комитета по промышленной политике Алексей Яковлев заявил, что власти следят за ходом вакцинации более чем на 500 городских предприятиях. Полностью вакцинировались на этих предприятиях больше 260 тысяч рабочих. Это около 86-87% от общей численности.

За всю пандемию ни на одном заводе или фабрике Северной столицы не было вспышек коронавируса. Но чтобы окончательно запретить инфекции перекраивать бизнес-планы, предприятиям нужно полностью завершить вакцинацию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что введение QR-кодов в общепите Петербурга отложили до 27 декабря.

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