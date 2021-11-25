В Москве приостановили продажу билетов на концерт Моргенштерна

Продажи билетов на концерт рэпера Моргенштерна в клубе Gipsy приостановили. Информация об этом появилась на сайте клуба.

Концерт должен был состояться 26 ноября.

«Продажи временно приостановлены организатором», — говорится в сообщении.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что «блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях». По его словам, в этой связи властям нужно уделять внимание не только образовательному процессу молодежи, но и ее воспитанию. Также он заявил, что нужно отменить ЕГЭ и предложил полностью вернуться к советской системе образования.

Комментируя высказывание Бастрыкина, адвокат Моргенштерна Сергей Жорин, сказал, что рэпер не занимается продажей наркотиков.

После высказывания главы СК РФ в СМИ появились сообщения о том, что рэпер улетел из России в Белоруссию вместе со своей женой Диларой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сам Моргенштерн предпочитает никак не реагировать на сказанное главой СК РФ. К слову, его песни уже проверяют на наличие пропаганды запрещенных веществ.