Адвокат Моргенштерна прокомментировал обвинения в торговле наркотиками

Глава СК заявил, что рэпер «торгует наркотиками в соцсетях».

Адвокат рэпера Моргенштерна Сергей Жорин прокомментировал слова главы СК РФ Александра Бастрыкина, который считает, что артист «торгует наркотиками в социальных сетях». Об этом сегодня, 23 ноября, сообщает «Лента.ру».

Жорин считает, что слова Бастрыкина могут стать причиной давлений правоохранителей на рэпера. Адвокат полагает, что неважно, как будет действовать защита. Намного интереснее, как обвинения главы СК скажутся на поведении сотрудников правоохранительных органов.

«Как бы они не восприняли это в качестве призыва к действию. Очевидно, что Моргенштерн не торгует наркотиками — это не его поле деятельности. Но то, что сказал Бастрыкин, вызывает недоумение. Может, его неправильно информировали»,

— ответил правозащитник.

Сам Моргенштерн предпочитает никак не реагировать на сказанное главой СК РФ. К слову, его песни уже проверяют на наличие пропаганды запрещенных веществ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бастрыкин считает, что Моргенштерн «торгует наркотиками в соцсетях».