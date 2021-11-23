Бастрыкин считает, что Моргенштерн «торгует наркотиками в соцсетях»

Глава СК РФ негативно высказался о творчестве рэпера.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что рэпер Моргенштерн «торгует наркотиками в социальных сетях». В этом он обвинил артиста в рамках онлайн-конференции юридических факультетов МГУ и МГЮА.

Бастрыкин заявил, что музыкант «сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях». Он убежден, что Моргенштерн привлекает много внимания к запрещенным веществам, из-за чего у молодежи появляется к ним интерес. В такой ситуации, считает глава СК, не до абстрактных рассуждений о правах человека.

Напоминаем, что творчество Моргенштерна сейчас проверяют на пропаганду наркотиков. Рэпер, по мнению СК, также восхваляет «паразитирующий образ жизни и девиантное поведение».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что каждый пятый россиянин согласился со словами Моргенштерна о Дне Победы.