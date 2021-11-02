Каждый пятый россиянин согласился со словами Моргенштерна о Дне Победы

Каждый пятый россиянин согласился со словами Моргенштерна о Дне Победы
Празднование Дня Победы в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb

Абсолютное большинство не считает, что на празднование тратится слишком много денег.

ВЦИОМ провел опрос среди россиян, чтобы выяснить, согласны ли они с мнением Моргенштерна о слишком больших тратах на празднование Дня Победы. 68% россиян не согласились с рэпером, а вот некоторые его поддержали.

Каждый пятый гражданин России «скорее согласен» с артистом. Чаще всего с Моргенштерном соглашалась молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. Также каждый пятый поддержал мысль о том, что нельзя жить прошлым и нужно двигаться дальше.

Во ВЦИОМ также выяснили, что 25% опрошенных слышали песни рэпера, а вот 21% из них впервые слышали о Моргенштерне. Напоминаем, что рэпер неоднозначно высказался о праздновании Дня Победы в интервью Ксении Собчак. Он признался, что «не понимает этот праздник» и раскритиковал завышенные траты на День Победы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что картину петербургского художника Миллера посчитали насмешкой над ветеранами.

вциом день победы моргенштерн опрос


 

Новости партнеров
Врач рассказала, почему не стоит выбирать «Спутник Лайт» для первичной вакцинации
Врач рассказала, почему не стоит выбирать «Спутник Лайт» для первичной вакцинации
Грозит ли России обвал рубля и каковы прогнозы экспертов
Грозит ли России обвал рубля и каковы прогнозы экспертов
Сатирик Альтов выкупил Лиговские бани под креативное пространство, как выглядит здание - показывает Мойка78
Сатирик Альтов выкупил Лиговские бани под креативное пространство, как выглядит здание - показывает Мойка78
Петербуржцы не могут записаться на вакцинацию от коронавируса из-за ажиотажа
Петербуржцы не могут записаться на вакцинацию от коронавируса из-за ажиотажа
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Смольном раскрыли, сколько петербуржцев привились «Спутником ...
Каждый пятый россиянин согласился со словами Моргенштерна о Дне Победы
В Петербурге выдадут QR-коды неофициально переболевшим коронавирусом
Петербуржцы скупили билеты на рейсы в Эстонию, Финляндию и Беларусь
В Гидрометцентре назвали московский туман радиационным
Песков призвал не верить в слухи о продлении нерабочих дней
В Петербурге на трех проблемных участках реконструируют ливневую канализацию
В Ленобласти за сутки COVID подхватили 387 человек