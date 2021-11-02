Каждый пятый россиянин согласился со словами Моргенштерна о Дне Победы

Абсолютное большинство не считает, что на празднование тратится слишком много денег.

ВЦИОМ провел опрос среди россиян, чтобы выяснить, согласны ли они с мнением Моргенштерна о слишком больших тратах на празднование Дня Победы. 68% россиян не согласились с рэпером, а вот некоторые его поддержали.

Каждый пятый гражданин России «скорее согласен» с артистом. Чаще всего с Моргенштерном соглашалась молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. Также каждый пятый поддержал мысль о том, что нельзя жить прошлым и нужно двигаться дальше.

Во ВЦИОМ также выяснили, что 25% опрошенных слышали песни рэпера, а вот 21% из них впервые слышали о Моргенштерне. Напоминаем, что рэпер неоднозначно высказался о праздновании Дня Победы в интервью Ксении Собчак. Он признался, что «не понимает этот праздник» и раскритиковал завышенные траты на День Победы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что картину петербургского художника Миллера посчитали насмешкой над ветеранами.