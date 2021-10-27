По следам Моргенштерна? Картину петербургского художника Миллера посчитали насмешкой над ветеранами

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил петербургским правоохранителям проверить картину художника Кирилла Миллера «Живые и мертвые» на предмет оскорбительных образов ветеранов Великой Отечественной войны.

Скандал вокруг полотна разразился еще в конце сентября, когда картина появилась в известной галерее «Свиное рыло». На холсте изображена толпа людей, несущих в руках таблички с фотографиями зомби. Некоторые зрители ассоциировали образ с шествием «Бессмертного полка» и решили, что Миллер намеренно высмеивает патриотическое мероприятие.

Громкий инцидент прокомментировал художник и участник группы «НОМ» Николай Копейкин в беседе с 78.ru. Он рассказал, что все началось с визита следователей. Они нагрянули в «Свиное рыло», чтобы «осмотреть место происшествия». Оказалось, что в полицию поступило анонимное заявление, ставшей основой для проверки. Позже выяснили, что пожаловалась зрительница, но личность её остается неизвестной.

При этом Копейкин подчеркивает, что художники никак не хотели оскорбить ветеранов, ведь у многих война затронула семью: на фронте были отцы и деды. «Это не та тема, над которой мы смеёмся, никогда её не затрагивали. Наши художники весёлые, выставка была посвящена социальной сатире», — подчеркнул Копейкин.

Напомним, что недавно резонансный скандал на эту же тему разразился вокруг Моргенштерна — популярного исполнителя. В интервью Ксении Собчак музыкант назвал бессмысленным ежегодное празднование Дня Победы в войне, закончившейся 76 лет назад.

Это заявление оскорбило многих. Даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что молодые знаменитости, имеющие большое влияние на сверстников, должны нести моральную ответственность за свои высказывания и пропагандируемые идеи.

Недавно Алишер Моргенштерн извинился за фразу про День Победы и подчеркнул, что никого не хотел обидеть, а фразу просто вырвали из контекста. «Я ни в коем случае не умалял важность и значимость события», — заявил шоумен.