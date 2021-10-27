«Извинения перед всеми». Моргенштерн начал оправдываться за слова про День Победы

Российский рэпер Моргенштерн, который ранее заявил, что не понимает праздника Дня Победы, извинился за свое высказывание.

«Я хочу принести извинения перед всеми, кого задели мои слова про День Победы. Я ни в коем случае не умалял важность и значимость события, лишь честно признался, что «не понимаю», а фразу вырвали из контекста», — написал артист.

Он также заверил, что уважает и гордится ветеранами, но, к сожалению, некорректно формулирует мысли. «И уж тем более никого не хотел как-то задеть или обидеть», — написал Алишер Моргенштерн.

Что случилось?

В интервью телеведущей Ксении Собчак Моргенштерн заявил, что считает бессмысленным ежегодное празднование победы в Великой Отечественной войне, которую Россия одержала 76 лет назад. Он высказал мнение, что Россия должна отмечать победы в космических и информационных технологиях.

Интервью с известным рэпером вышло на ютьюб-канале Ксении Собчак. Именно в нем прозвучала фраза: «Я не понимаю праздник Победы, которая состоялась 76 лет назад».

Это высказывание получило широкий общественный резонанс. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова рэпера Моргенштерна, отметив, что известные люди должны отвечать за свои заявления.

«Безусловно, те молодые люди, которые знамениты, которые пользуются популярностью у своих сверстников, должны понимать, что они так или иначе несут ответственность за то, чтобы понимать такие важные для всей нашей страны понятия, как День Победы. Они должны нести за это моральную ответственность. Именно моральную», — цитируют представитель Кремля РИА Новости.

Алишер Моргенштерн — российский рэп- и поп-исполнитель, музыкант, шоумен.

Первую известность получил в 2018 году как автор пародий на популярных музыкальных исполнителей того времени, публиковал выпуски шоу на YouTube. Через некоторое время отказался от данного формата и начал выпускать только авторские музыкальные релизы. Один из самых популярных и высокооплачиваемых музыкантов России.