На Муринской дороге пожарные почти час тушили загоревшийся дом

На тушение пожара в частном доме в Красногвардейском районе Петербурга потребовался почти час.

Об этом информирует пресс-служба городского главного управления МЧС. Оперативные службы получили сообщение о пожаре в ночь на 26 ноября в 2:49. Все случилось на Муринской дороге, дом 19.

Пожарных вызвали из-за возгорания одноэтажного дома с мансардой. Размер постройки составляет 5 на 5 метров, она выгорела по всей площади.

С огнем на месте ЧП боролись 10 человек личного состава МЧС с привлечением двух пожарных машин. Пламя потушили к 3:34.

Предварительно, в пожаре никто не пострадал. Причины возгорания уточняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из горящей квартиры в Сланцах спасли одного человека.