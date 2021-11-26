Смартфоны в России могут подорожать на 17%

Рост цен может начаться уже в первом квартале 2022 года. Фото: Pixabay

Рост цен может начаться уже в первом квартале 2022 года. Фото: Pixabay

Цены на смартфоны в российских магазинах в 2022 году могут увеличиться на 15-17%.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на вице-президента по закупкам и развитию компании «Связной» Михаила Догадина. Как добавляют аналитики Mobile Research Group, рост цен на смартфоны в РФ может начаться уже в первом квартале следующего года. Ожидается повышение цен на 10%.

Эксперты связывают подорожание техники с нехваткой комплектующих, а также проблемами логистики, которые наблюдаются по всему миру из-за пандемии коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российские рестораторы заявили о повышении цен до 15% в 2022 году. По их словам, подорожание будет идти вслед за повышением ценников на логистические услуги и продукты. Некоторым заведениям за 2021 год из-за подорожания пришлось отказаться от некоторых видов продуктов.