Российские рестораторы заявили о повышении цен до 15% в 2022 году

Российские рестораторы заявили о повышении цен до 15% в 2022 году. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Российские рестораторы заявили о повышении цен до 15% в 2022 году. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В 2022 году стоимость блюд и напитков в российских ресторанах может вырасти на 15% из-за увеличения цен на продукты и логистические услуги.

Россияне в следующем году могут начать платить больше за продукцию ресторанов. Об этом заявили сами рестораторы в ходе изучения вопроса «Известиями». О повышении цен заявили такие заведения как «Шоколадница», «Блэк Стар бургер», «Сыроварня» и другие.

В среднем в ресторанах цены могут подняться на 5-10%. Однако, по заявлению гендиректора Black Star Foods Юрия Левитаса, рост цен на продукцию будет постепенным. Рестораторы заявили, что подорожание будет идти вслед за повышением ценников на логистические услуги и продукты.

«Мы видим, что цены растут в основном на морепродукты и мясо. Они занимают значительную долю в меню, поэтому отказаться от использования этих продуктов в блюдах мы не можем. В течение года несколько раз повышали цены, на некоторые позиции на 10–15%», — отметила гендиректор ресторанов «Северянин» и «Жирок» Маргарита Ковальчук.

Некоторым заведениям за 2021 год из-за подорожания пришлось отказаться от некоторых видов продуктов. Также было замечено повышение роста цен на ягоды и некоторые виды сыров.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что российские производители сладостей информируют, что есть вероятность увеличения цены на сладости перед Новым годом.