Главную новогоднюю ель для Дворцовой площади срубят в Ленобласти

Ёлка на Дворцовой в 2020 году очень понравилась горожанам. Фото: GazetaSPb / Николай Овсянников

Ёлка на Дворцовой в 2020 году очень понравилась горожанам. Фото: GazetaSPb / Николай Овсянников

Главная новогодняя елка попадет на петербургскую Дворцовую площадь из Ленинградской области.

Об этом сообщил директор городского центра рекламы и праздничного оформления Андрей Чистяков. Как передает 78.ru, праздничное дерево для Дворцовой площади срубят в лесничестве в Приозерском районе, расположенном неподалеку от трассы «Сортавала».

Новогодний символ выбирали по тем же параметрам, что и в 2020 году: высота ели должна быть не менее 30 метров, ствол прямой, а ветки густые.

По словам Чистякова, елка будет отличаться от прошлогодней, поскольку одинаковых деревьев не бывает. Но выбиралась она по тем же характеристикам, а значит, будет похожей.

В Петербург дерево привезут в первых числах декабря. Монтаж начнется сразу. Ожидается, что к 7 декабря елка уже будет стоять на площади, а закончить украшение должны к 20 декабря.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что праздник новогодней елки в этом году пройдет в смешанном формате.