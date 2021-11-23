Праздник новогодней елки в этом году пройдет в смешанном формате

Праздник новогодней елки в этом году пройдет в смешанном формате. Фото: Pixabay

Праздник новогодней елки в этом году пройдет в смешанном формате. Фото: Pixabay

Телевизионное ледовое шоу «Снегурочка» в этом году покажут в онлайн-формате с интеграцией ледового шоу. В Петербурге новогодние представления для школьников возрождаются в цифровом формате.

В ходе заседания правительства города под руководством Александра Беглова врио председателя комитета по культуре Федор Болтин отметил, что ледовое шоу соединит зрелищность с элементами кино, мультипликации и фигурного катания. В детских представлениях примут участие такие известные артисты как Елена Бережная, Алексей Тихонов, Мария Петрова и Татьяна Навка.

Учащимся начальной школы вручат специальные подарки. Всего насчитывается 246 тысяч комплектов. Доставка будет осуществлена силами комитета по культуре совместно с комитетом по образованию и районными администрациями. В этом году в подарок войдут набор для творчества из фоторамки-раскраски, мини игры и 3D-пазлов, а также QR-код, который дает доступ к просмотру ледового спектакля через интернет.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербуржцам придется заранее бронировать места на катке рождественской ярмарки, которая пройдет с 18 декабря по 9 января.