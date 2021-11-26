«Горэлектротранс» закупает более 250 троллейбусов за 8,4 млрд рублей

Петербургское предприятие «Горэлектротранс» объявило аукционы на закупку 265 новых троллейбусов.
Соответствующая информация появилась сегодня на сайте госзакупок. Согласно первому контракту, «Горэлектротранс» намерен приобрести 97 троллейбусов в увеличенным автономным ходом. Каждая машина рассчитана на 90 пассажиров и оснащена современным оборудованием. На закупку выделят 3,4 миллиарда рублей.
Второй тендер предполагает поставку еще 166 троллейбусов большой вместимости. Петербург потратит на них 5 миллиардов рублей.
Заявки на аукционы будут принимать до 14 декабря, итоги объявят 20 декабря. Будущему поставщику предстоит доставить новый транспорт в Северную столицу до 30 июня 2023 года.
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