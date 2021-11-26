«Горэлектротранс» закупает более 250 троллейбусов за 8,4 млрд рублей

Будущему поставщику предстоит доставить новый транспорт в Северную столицу до 30 июня 2023 года. Фото: пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс"

Будущему поставщику предстоит доставить новый транспорт в Северную столицу до 30 июня 2023 года. Фото: пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс"

Петербургское предприятие «Горэлектротранс» объявило аукционы на закупку 265 новых троллейбусов.

Соответствующая информация появилась сегодня на сайте госзакупок. Согласно первому контракту, «Горэлектротранс» намерен приобрести 97 троллейбусов в увеличенным автономным ходом. Каждая машина рассчитана на 90 пассажиров и оснащена современным оборудованием. На закупку выделят 3,4 миллиарда рублей.

Второй тендер предполагает поставку еще 166 троллейбусов большой вместимости. Петербург потратит на них 5 миллиардов рублей.

Заявки на аукционы будут принимать до 14 декабря, итоги объявят 20 декабря. Будущему поставщику предстоит доставить новый транспорт в Северную столицу до 30 июня 2023 года.

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