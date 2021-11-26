Смольный перераспределит бюджеты на строительство метро, вместо доделки открытых станций

Смольный перераспределит бюджеты на строительство метро, вместо доделки открытых станций
Общие затраты на Краcносельско-Калининскую линию составят 6,8 млрд рублей, на Лахтинско-Правобережную — 3,1 млрд. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Власти Петербурга перераспределят средства адресной инвестиционной программы на строительство новых дорожных развязок и станций метро вместо того, чтобы доделать существующие и недоделанные.

Проект постановления правительства Петербурга, опубликованный на сайте городской администрации, предполагает выделение дополнительных 3,4 млрд рублей на строительство ветки метро «Казаковской» до «Путиловской» и 1,2 млрд рублей – на продолжение тоннеля от «Спасской» до «Горного института».

Согласно новым планам, общие затраты на Краcносельско-Калининскую линию составят 6,8 млрд рублей, на Лахтинско-Правобережную — 3,1 млрд. Среди приоритетов строителей метро – ремонт вестибюлей «Парк Победы» и «Фрунзенской», а также замена эскалаторов на 11 станциях.

Пока чиновники выделяют деньги, а «Метрострой Северной столицы» занимается старыми станциями и строительством новых, недавно открытые «Дунайская» и «Бегловая» требуют ремонта.

Новый подрядчик строительства метро собирается менять эскалаторы на других станциях, пока на той же Бегловой с открытия в 2018 году не могут доделать траволаторы. А депутаты седьмого созыва Заксобрания, принимая бюджет города на 2022 год, не удосужились внести поправки и выделить деньги на это.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в петербургском метро произведут замену турникетов.

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