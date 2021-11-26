С 28 ноября Россия ограничит въезд для граждан из африканских стран

С 28 ноября Россия ограничит въезд для граждан из африканских стран. Фото: pixabay.com

С 28 ноября Россия ограничит въезд для граждан из африканских стран. Фото: pixabay.com

С 28 ноября Россия на некоторое время ограничит въезд граждан из ряда африканских стран, включая ЮАР, Ботсвану, Лесото и Намибию. Это связано с новым штаммом коронавируса.

В Россию будет ограничен въезд гражданам ЮАР, Ботсваны, Лесото и Намибии. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Въезд также будет ограничен для жителей Гонконга, Мозамбика, Эсватини, Танзании, Зимбабве, Мадагаскара, а также иностранцев, которые находились на территории этих стран в течение последних 10 дней.

Представителям Ростуризма уже поручили передать соответствующие данные туристическим компаниям.

Несколько европейских стран, среди которых Германия, Великобритания, Италия, Нидерланды, Франция, Австрия и Чехия, уже ограничили авиасообщение с ЮАР.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что всемирная организация здравоохранения в пятницу, 26 ноября, провела экстренное заседание из-за нового штамма коронавируса.