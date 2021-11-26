ВОЗ созвала экстренное совещание из-за нового штамма COVID-19

ВОЗ созвала экстренное совещание из-за нового штамма COVID-19
Новый штамм коронавируса обсудит группа по вопросам эволюции вируса. Фото:

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в пятницу проведет экстренное заседание из-за нового штамма коронавируса B.1.1.529, обнаруженного на юге Африки.

Как сообщает телеканал CNBC, на совещании специалисты обсудят вопрос возможной опасности нового штамма и можно ли ее считать «вызывающей беспокойство». Также на обсуждение поднимут влияние южноафриканского варианта на вакцины от коронавируса.

По словам главы технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Марии ван Керкхове, новый штамм обсудит группа по вопросам эволюции вируса, после чего организация присвоит ему греческое имя.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Великобритания приостановила полеты в шесть стран Африки из-за нового штамма коронавируса.

B.1.1.529 ВОЗ новый штамм коронавируса южная африка


 

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