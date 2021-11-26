Великобритания приостановила полеты в шесть стран Африки из-за нового штамма коронавируса

Великобритания приостановила полеты в шесть стран Африки из-за нового штамма коронавируса
Лондон приостанавливает авиаперелеты в Ботсвану, Зимбабве, Лесото, Намибию, Эсватини и ЮАР.

Великобритания с 26 ноября отменила авиасообщение с шестью африканскими государствами из-за нового штамма коронавирусной инфекции.

Министр здравоохранения Британии Саджид Джавид написал в Twitter, что с пятницы Лондон приостанавливает авиаперелеты в Ботсвану, Зимбабве, Лесото, Намибию, Эсватини и ЮАР. Он объяснил, что решение прекратить полеты было принято из-за выявленного в Африке нового штамма ковида B.1.1.529, который может быть опаснее своих предшественников.

Кроме того, вернувшихся из этих стран граждан Великобритании обязали соблюдать карантин по прибытии.

Глава Минздрава подчеркнул, что специалисты британского Агентства по безопасности в области здравоохранения сейчас изучают данный вариант COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Финляндия продлила ограничения на границе с Россией из-за COVID-19.

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