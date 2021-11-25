Финляндия продлила ограничения на границе с Россией из-за COVID-19

Финляндия продлила ограничения на границе с Россией из-за COVID-19
Власти решили продлить ограничения на границе до 19 декабря текущего года. Фото: pixabay

Правительство Финляндии продлило действие ограничений на въезд в страну, в том числе для россиян, из-за коронавирусной пандемии.

Как сообщил финский кабмин, пандемия COVID-19 продолжается. Несмотря на активную вакцинацию, все еще присутствует риск повышенной нагрузки на систему здравоохранения. В связи с этим власти решили продлить ограничения на границе до 19 декабря текущего года.

Напомним, что Финляндия принимает всех туристов, привитых вакцинами, одобренными ВОЗ или Европейским медицинским регулятором. Препараты российского производства в этот список не попали.

Также въезд в Финляндию разрешен гражданам стран с минимальным уровнем заболеваемости COVID-19. Перечень этих стран обновляют два раза в месяц.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Финляндии обсуждают строительство забора на границе с Россией.

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